Защитник футбольного клуба "Рубин" из Брянской области Константин Берлюза был ликвидирован Вооруженными силами Украины. 36-летний спортсмен был призван по мобилизации, но провел на фронте совсем немного времени.

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Другие подробности не сообщаются. Похороны оккупанта состоится на следующей неделе.

В составе "Рубина" Берлюза выступал в матче Кубка области по футболу, чемпионата России в 3-м дивизионе, а также в местном турнире Кубок Навроцкого. Всего принял участие в 18 играх, из них в 15 выходил в стартовом составе.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад бывший игрок российских хоккейных клубов "Мечел" (Челябинск), "Челмет" и "Славутич" (Смоленск) Александр Подставкин был ликвидирован во время военных действий в Украине.

15 октября Вооруженные силы Украины ликвидировали оккупанта из Забайкалья Бимбу Цыденжапова. Россиянин в 2017 году окончил Могойтуйскую школу, был призером региональных, окружных соревнований по легкой атлетике и футболу, неоднократно получал звание "Лучший бомбардир".

До этого в Украине был ликвидирован 26-летний российский военный Алексей Бакулев, который в 2017 году в составе сборной России стал чемпионом мира по танковому биатлону, а в 2019 году получил Кубок армии.

21 мая в нашей стране был ликвидирован чемпион по танковому биатлону Сергей Бронников. 30-летний уроженец города Борзя Забайкальского края служил в 36-й отдельной гвардейской Лозовской Краснознаменной мотострелковой бригаде. ​

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