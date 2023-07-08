newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Максим Иншаков
Футбол
1 минута
4,2 т.
Даниил Шеметов

31-летний судья Даниил Шеметов из Ульяновска был ликвидирован на войне в Украине. Футбольный арбитр первой категории был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.

Видео дня
Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Российский футбольный союз, Шеметов был перспективным рефери.

Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Прошел обучение с красным дипломом в московском центре "Футбольный арбитр" и должен был дебютировать в Первой лиге.

Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

В своей карьере работал на 41 матче Второй Лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России.

Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!