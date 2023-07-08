Российский футбольный арбитр поехал убивать украинцев и был ликвидирован ВСУ

31-летний судья Даниил Шеметов из Ульяновска был ликвидирован на войне в Украине. Футбольный арбитр первой категории был командиром орудия отдельного гаубичного дивизиона оккупантов.

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Как сообщает ТАСС, со ссылкой на Российский футбольный союз, Шеметов был перспективным рефери.

Прошел обучение с красным дипломом в московском центре "Футбольный арбитр" и должен был дебютировать в Первой лиге.

В своей карьере работал на 41 матче Второй Лиги чемпионата России, а также на пяти матчах Кубка России.

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