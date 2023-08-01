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Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Елена Павлова
Другие виды спорта
7 минут
14,2 т.
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Трехкратный олимпийский призер итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле самоотверженно и в то же время трогательно защищал свою любимую, титулованную украинскую саблистку Ольгу Харлан, когда ее дисквалифицировали на чемпионате мира-2023 из-за отказа пожать руку россиянке Анне Смирновой. Луижди отметил, что ему "стыдно быть частью системы, где высокомерие побеждает честность" и добавил, что очень гордиться Ольгой.

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Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

К счастью, скандал на ЧМ-2023 в Милане закончился в пользу Харлан, которая получила от МОК квоту на участие в Олимпиаде-2024, независимо от итогов отбора. Ее отстранение от соревнований отменено, а правила фехтования пересмотрели и разрешили не жать руки в конце поединка. А OBOZREVATEL решил вспомнить красивую историю любви Ольги и Луиджи.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Оказывается, что итальянец впервые заметил украинку давно – когда ему было 18 лет, а ей – 15. Это случилось на соревнованиях во Франции. Позже Самеле вспоминал, что увидел очень красивую девушку и даже незаметно ее сфотографировал.

Но отношения между спортсменами завязались уже гораздо позже. Ольга по-другому посмотрела на Луиджи где-то в 2017 году, когда еще находилась в официальном браке с украинским фехтовальщиком Дмитрием Бойко, но уже понимала, что из-за постоянной разлуки отношения с мужем себя исчерпали и оставалось лишь поставить официальную точку.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"Я всегда знала, что есть такой Луиджи Самеле, итальянец, хороший спортсмен, фехтовальщик и симпатичный парень. В 2017 году я долго не видела своего мужа. И ездила на турниры с подругой, но не фехтовать, а просто посмотреть, развлечься. У меня как раз было свободное время. И на каких-то соревнованиях мы с Джи поговорили", – рассказывала Харлан в интервью DOROTYE.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"И я на следующее утро встала с таким чувством: интересно, это было как-то интересно... Понятно, что симпатия какая-то была. Я поняла, что он очень хороший и откровенный человек и не похож на всех итальянцев. С самого начала видела в нем какую-то изюминку, он был не типичным итальянцем, и это мне импонировало, очень сильно", – призналась Харлан.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"Но в силу того, что я еще была замужем, я не могла себе позволить даже проявить симпатию в сторону Луиджи", – рассказывала спортсменка.

На тот момент Ольга состояла в браке с Дмитрием Бойко, с которым сыграла свадьбу в 2014 году, а до этого еще четыре с половиной года встречалась. Однако через два года после розписи Дмитрий, чтобы реализовать себя, улетел работать тренером в США и далее, как отмечает Харлан, их дороги просто разошлись, и никто не хотел бороться.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"В 2016 году после операции я поехала в Америку для реабилитации. И провела там три месяца. Но это было очень сложно, потому что там никого не было – ни семьи, ни друзей", – позже вспоминала спортсменка. Дмитрий много работал, поэтому они редко куда-то выбирались из дома, даже на Новый год. И это угнетало Ольга, которая вскоре вернулась в Украину, где у нее были тренировки и сборы.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Дмитрий находился по ту сторону океана. Был период, когда за 7 месяцев они ни разу не виделись. И вот тогда спортсменка поняла, что ничего не получится – отношения себя исчерпали. И во время тренировочного сбора в Нью-Йорке в декабре 2017-го Харлан решила, что пора поднять тему развода: "Мы спокойно сели, поговорили и все решили".

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"Когда уже пошел разговор о том, что мы расстаемся с моим бывшим мужем, тогда уже Луиджи активизировался. Поэтому отношения у нас начались только тогда, когда мы с Дмитрием поговорили", – отмечала Ольга, которая официально объявила о разрыве с Бойко осенью 2018-го.

Сейчас Харлан счастлива в отношениях с Луиджи, на двоих с которым у них семь олимпийских медалей. Причем для Самеле самыми успешными стали Игры-2020 в Токио – первые совместные с Ольгой. В Японии по присмотром любимой он завоевал две серебряные награды. И очень поддерживал украинку, у которой последняя Олимпиада не задалась.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Очень радушно приняла Ольгу и большая итальянская семья Самеле. Правда, был момент, когда из-за пандемии коронавируса спортсмены не виделись три месяца, что едва не поставило под угрозу их отношения. Зато после встречи они решили больше никогда не расставаться на такой долгий срок.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Харлан с улыбкой признается, что не верит в любовь с первого взгляда. Но сейчас она нашла человека, с которым готова создать семью и видит совместную старость: "Я нашла не только любовь, а отыскала в этих отношениях саму себя".

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

"Я как-то у Луиджи спрашивала, когда он понял, что любит меня. Он ответил: "Мы с тобой сидели на диване и смотрели сериал. Я посмотрел на тебя и понял, что я просто не хочу уходить отсюда. Это очень трогательно, когда ты говоришь об отношениях и улыбаешься. И хочешь плакать от счастья", – еще до полномасштабной войны признавалась спортсменка в "Танцах со звездами".

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

После вторжения РФ 24 февраля 2022 года Луиджи помог Ольге вывезти из-под бомбардировок в Украине сестру и племянника и на какое-то время приютил их в своем доме. А на чемпионате мира-2023 в Милане итальянец вступился за свою любимую, которую несправедливо дисквалифицировали после боя с россиянкой, и заявил, что ему стыдно быть частью такой системы.

Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации
Незаметно сфотографировал: история любви Харлан и итальянского призера ОИ, который защищал украинку после дисквалификации

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный олимпийский комитет (МОК) принял сенсационное решение по Ольге Харлан после скандала на чемпионате мира по фехтованию.

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