Решение знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой удалить свои фотографии с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, вызвала бурную реакцию у местных z-патриотов. Фанаты в интернете начали массово оскорблять 41-летнюю легкоатлетку.

Юзеры не могу простить такого поступка бывшей спортсменки, учитывая, что она была доверенным лицом Путина на выборах и призывала россиян голосовать за изменения в конституции. Болельщики издеваются, что Исинбаева "переобулась в прыжке".

"Великий спортсмен и полное днище, как человек и личность", "А Путин,в свою очередь,удалил обещание не повышать пенсионный возраст", – стебутся в комментариях.

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В сети смеются, что такими темпами скоро и Соловьев отречется от всех своих нападок в сторону Украины.

Отметим, что ранее Исинбаева сбежала в Испанию. В России потребовали от бывшей спортсменки вернуть все деньги, которые ей выплатили как офицеру армии РФ.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву. А в Махачкале "жестоко" наказали бывшую легкоатлетку за предательство.

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