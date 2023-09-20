"Родина там, где ж*па в тепле". Поступок Исинбаевой, связанный с Путиным, вызвал истерику у российских патриотов
Решение знаменитой российской прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой удалить свои фотографии с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, вызвала бурную реакцию у местных z-патриотов. Фанаты в интернете начали массово оскорблять 41-летнюю легкоатлетку.
Юзеры не могу простить такого поступка бывшей спортсменки, учитывая, что она была доверенным лицом Путина на выборах и призывала россиян голосовать за изменения в конституции. Болельщики издеваются, что Исинбаева "переобулась в прыжке".
"Великий спортсмен и полное днище, как человек и личность", "А Путин,в свою очередь,удалил обещание не повышать пенсионный возраст", – стебутся в комментариях.
В сети смеются, что такими темпами скоро и Соловьев отречется от всех своих нападок в сторону Украины.
Отметим, что ранее Исинбаева сбежала в Испанию. В России потребовали от бывшей спортсменки вернуть все деньги, которые ей выплатили как офицеру армии РФ.
Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".
Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву. А в Махачкале "жестоко" наказали бывшую легкоатлетку за предательство.
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