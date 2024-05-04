В Иерусалиме взошел Благодатный огонь: как все происходило. Фото

В субботу, 4 мая, в канун Пасхи в Гробе Господнем в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Чудо традиционно произошло в месте, где был похоронен Иисус Христос, под наблюдением делегаций всех христианских церквей.

Как обычно, в канун Великой Субботы, в храме Воскресения Христова погасили все свечи, лампады и паникадила. В субботу утром часовню на Гробом осмотрели делегации христианских церквей, после чего его запечатали.

Представители семи христианских конфессий (православной, армянской, католической, греко-католической, коптской, протестантской) ожидали восхождения Благодатного огня под стенами храма. Когда это произошло, патриарх зажег и вынес из храма 33 свечи, которые символизируют количество лет земной жизни Иисуса Христа. Теперь представители духовенства повезут чудо из Святой Земли домой.

Благодатный огонь – милость Божия для людей. Верующие считают, что этот огонь, принесенный с неба, является знаком новой жизни и света, побеждающего тьму. После свечения Пасхального огня верят, что эта благодать распространяется среди верующих и принесет им благословение на следующий год. Считается, что если огонь не взойдет, это будет свидетельствовать о приближении конца света.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Христиане верят, что молитвы, произнесенные в Пасху, обладают особой силой и даже способны исцелить от болезней. Ранее наше издание публиковало сильнейшие пасхальные молитвы-обереги о мире в Украине, здоровье, исцелении и достатке.

– Чтобы сосчитать, сколько яиц красить, в народе ориентировались на количество членов семьи. Каждому за пасхальным столом должно было достаться одно пасхальное яйцо.

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