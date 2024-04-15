Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от союзников Украины прекращения огня "не только на время проведения Олимпиады" и, соответственно, прекращения поддержки нашей страны. Победитель Игр-88 в Сеуле с присущими для агрессоров пренебрежением и угрозами призвал европейцев слушать диктатора Владимира Путина.

Об этом Мамиашвили заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник кремлевского режима попытался высмеять президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с идеей об олимпийском перемирии. При этом россиянин не упомянул о том, что РФ вторглась в Украину через два дня после окончания Олимпмиады-2022.

"Думаю, прекращение огня на время Олимпиады возможно. Просто нужно прислушаться к тому, что говорит им президент России. И не только на время проведения Олимпиады получится. Что значит на время Олимпийских игр?! Пусть прислушаются и многие конфликты прекратятся в целом. Вот и все. Не знаю, остановится ли конфликт этим летом во время Игр. Может быть, все и прекратится. Оказывается, как показали последние месяцы, глава Франции у нас пуп земли. Пусть лучше слушает, что говорит наш президент и все будет нормально", – сказал Мамиашвили.

Ранее Макрон выразил уверенность в том, что Россия всеми силами попытается повлиять на организацию и проведение Олимпийских игр, которые нынешним летом примет Париж.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин лицемерно прокомментировал призыв Макрона об олимпийском перемирии. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

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