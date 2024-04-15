"Пусть слушает Путина": чемпиона ОИ из РФ потребовал от Макрона прекратить поддерживать Украину
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили потребовал от союзников Украины прекращения огня "не только на время проведения Олимпиады" и, соответственно, прекращения поддержки нашей страны. Победитель Игр-88 в Сеуле с присущими для агрессоров пренебрежением и угрозами призвал европейцев слушать диктатора Владимира Путина.
Об этом Мамиашвили заявил в комментарии порталу Sport24. Приспешник кремлевского режима попытался высмеять президента Франции Эммануэля Макрона, который выступил с идеей об олимпийском перемирии. При этом россиянин не упомянул о том, что РФ вторглась в Украину через два дня после окончания Олимпмиады-2022.
"Думаю, прекращение огня на время Олимпиады возможно. Просто нужно прислушаться к тому, что говорит им президент России. И не только на время проведения Олимпиады получится. Что значит на время Олимпийских игр?! Пусть прислушаются и многие конфликты прекратятся в целом. Вот и все. Не знаю, остановится ли конфликт этим летом во время Игр. Может быть, все и прекратится. Оказывается, как показали последние месяцы, глава Франции у нас пуп земли. Пусть лучше слушает, что говорит наш президент и все будет нормально", – сказал Мамиашвили.
Ранее Макрон выразил уверенность в том, что Россия всеми силами попытается повлиять на организацию и проведение Олимпийских игр, которые нынешним летом примет Париж.
Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин лицемерно прокомментировал призыв Макрона об олимпийском перемирии. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.
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