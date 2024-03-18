'Взять паузу для перевооружения': Путин цинично отреагировал на призыв Макрона к олимпийскому перемирию

Кремлевский диктатор Владимир Путин цинично отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирие на время Игр-2024 в Париже. Главарь российского террористического государства с присущим ему лицемерием выдал бред о том, что Россия хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами".

Об этом Путин заявил после окончания так называемых выборов президента России, которые накануне завершились в стране-агрессорке, пишет Sport24. Он также обвинил Украину в желании "взять паузу для перевооружения", а международные спортивные организации – в развале олимпийского движения.

"Я не знаю об этом заявлении президента Франции. Я все время говорил, и еще раз повторю: мы за мирные переговоры, но только не потому, что у противника патроны заканчиваются. А если они действительно, по-серьезному, в долгосрочной перспективе хотят выстроить мирные, добрососедские отношения между двумя государствами. А не взять паузу для перевооружения на полтора-два года. Это очень серьезные вопросы. А что касается Олимпийских игр, то международные чиновники извращают весь смысл олимпийского движения, олимпизма. Они подрывают сами основы международного спорта", – сказал Путин.

Отметим, что по предварительным итогам, "выборов в России 2024 года" главарь Кремля набирает рекордные в истории 87% голосов "избирателей".

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах обвинил Путина в использовании несовершеннолетней фигуристки Камилы Валиевой для политической пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпийский комитет России пригрозил спортсменам уголовным преследованием за участие в Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе.

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