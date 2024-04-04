"Нет сомнений": Макрон рассказал, что Россия готовится сделать с Олимпиадой-2024

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в том, что Россия всеми силами попытается повлиять на организацию и проведение Олимпийских игр, которые нынешним летом примет Париж. По словам главы Елисейского дворца, дело касается не только безопасности самих соревнований, но и информационных операций.

Об этом Макрон заявил во время открытия Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени, пишет Sud Quest. По словам президента одного из главных союзников Украины в противостоянии агрессии России, режим Владимира Путина каждый день пытается продвигать лживые нарративы о ситуации в мире.

"У меня нет сомнений в том, что Россия попытается сорвать организацию Олимпиады, в том числе и в информационном плане. Россия каждый день вбрасывает в информационное поле утверждения, что мы чего-то не сделаем. В этом заключается риск. Именно поэтому мы должны держаться вместе. Стойкость духа, уверенность в себе, отношение к истине – это сила демократий и великих наций", – сказал Макрон.

Ранее французский лидер вызвал настоящую истерику у россиян после того, как выступил с призывом о перемирии на время проведения ОИ. Диктатор Владимир Путин лицемерно прокомментировал слова Макрона. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами". А предатель Украины Сергей Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от РФ перестать убивать украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков потребовал перенести Игры-2024 из Парижа после слов мэра города Анн Идальго о нежелании видеть на соревнованиях представителей РФ.

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