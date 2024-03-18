Предатель Карякин назвал 'запредельным цинизмом' требовать от России перестать убивать украинцев

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин гневно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже. Предатель Украины, который в 2009 году получил паспорт РФ, назвал нелепой возможность прекращения войны.

Об этом Карякин в патриотическом угаре заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат преступной войны против Украины выдал бред о якобы полной инициативе преступников из ВС РФ на фронте.

"Это запредельный цинизм! Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы на фронте, подобных предложений бы не было. Абсолютный цинизм и манипуляция", – сказал Карякин.

Отметим, что сам Путина не менее лицемерно прокомментировал слова Макрона. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами".

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2002 года Руслан Пономарев со словами "в мозгу что-то меняется" поставил диагноз Сергею Карякину.

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