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Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,5 т.
Предатель Карякин назвал 'запредельным цинизмом' требовать от России перестать убивать украинцев

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин гневно отреагировал на призыв президента Франции Эммануэля Макрона к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже. Предатель Украины, который в 2009 году получил паспорт РФ, назвал нелепой возможность прекращения войны.

Об этом Карякин в патриотическом угаре заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый фанат преступной войны против Украины выдал бред о якобы полной инициативе преступников из ВС РФ на фронте.

Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев
Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев

"Это запредельный цинизм! Когда у них начались проблемы на фронте, они пытаются любыми предлогами склонить нас к мирным переговорам. Уверен, если бы у России не было сейчас инициативы на фронте, подобных предложений бы не было. Абсолютный цинизм и манипуляция", – сказал Карякин.

Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев
Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев

Отметим, что сам Путина не менее лицемерно прокомментировал слова Макрона. Он заявил о том, что Россия якобы "хочет "выстроить добрососедские отношения между двумя государствами".

Предатель Карякин назвал "запредельным цинизмом" требовать от России перестать убивать украинцев

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира по шахматам 2002 года Руслан Пономарев со словами "в мозгу что-то меняется" поставил диагноз Сергею Карякину.

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