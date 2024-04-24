'Политический заказ': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

Олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в несправедливой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Депутатка Государственной думы назвала решение исполнением "политического заказа" и выдала бред о том, что спортсменка является несовершеннолетней и не должна нести ответственность за употребление допинга.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывшая конькобежка нелепо пожаловалась на то, что Валиеву якобы лишили возможности соревноваться, забыв об обнаружении в анализах фигуристки около 60 различных веществ.

"Не только арбитрам CAS, но и всем взрослым априори было ясно, что не мог 15-летний ребенок, случайно или неслучайно, сам принять такое лекарство. Если бы это был взрослый спортсмен, то на него могли бы взвалить вину и дисквалифицировать. Но с ребенком ведь совсем другая история. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ", – сказала Журова.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга. А известная тренерка Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за отстранения спортсменки.

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