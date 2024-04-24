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"Политический заказ": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,1 т.
'Политический заказ': чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

Олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в несправедливой дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Депутатка Государственной думы назвала решение исполнением "политического заказа" и выдала бред о том, что спортсменка является несовершеннолетней и не должна нести ответственность за употребление допинга.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывшая конькобежка нелепо пожаловалась на то, что Валиеву якобы лишили возможности соревноваться, забыв об обнаружении в анализах фигуристки около 60 различных веществ.

"Политический заказ": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг
"Политический заказ": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

"Не только арбитрам CAS, но и всем взрослым априори было ясно, что не мог 15-летний ребенок, случайно или неслучайно, сам принять такое лекарство. Если бы это был взрослый спортсмен, то на него могли бы взвалить вину и дисквалифицировать. Но с ребенком ведь совсем другая история. У нашей же девочки были разные версии возможного взрослого вмешательства, и ни одну из них сразу не приняли. Потому что был политический заказ", – сказала Журова.

"Политический заказ": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга.

"Политический заказ": чемпионка ОИ из РФ заявила, что Валиеву не имели права наказывать за допинг

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга. А известная тренерка Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за отстранения спортсменки.

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