"Не принимала сознательно": российская фигуристка Валиева нелепо оправдалась за допинг

Российская фигуристка Камила Валиева нелепо оправдалась за применение запрещенных веществ накануне Олимпийских игр 2022 года в Пекине. 17-летняя спортсменка не стала отрицать, что допинг действительно оказался в ее организме, но это якобы произошло непреднамеренно.

Об этом Валиева заявила в интервью японскому телеканалу NHK, пишет портал Sport24. Валиева, которой на момент старта соревнований в Китае было лишь 15 лет, отметила, что отправлялась на Игры в ожидании ярких эмоций, но в итоге соревнования превратились в кошмар.

"Со своей стороны могу сказать, что я не принимала допинг сознательно. Я старалась максимально делать все по… Ну, мы проходим курсы Российского антидопингового агентства, я старалась максимально следовать правилам. Потому что я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта. Что это то место, ради которого ты так долго работал, ты так долго мечтал. И ты приехал, и к сожалению, получил другие эмоции и другое отношение", – сказала Валиева.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал на четыре года. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. В крови фигуристки было обнаружено сразу 60 различных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Руслан Захаров пошел против нарративов кремлевской пропаганды о якобы заговоре против Камилы Валиевой.

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