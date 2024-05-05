Вынуждены делать это подпольно: Эпифаний рассказал о деятельности ПЦУ на оккупированных территориях. Видео

Священникам Православной церкви Украины на временно оккупированных Россией территориях нашего государства крайне тяжело продолжать свою деятельность из-за репрессий со стороны оккупантов. В Крыму деятельность ПЦУ сейчас практически прекратилась, а вот на оккупированных территориях материковой части нашего государства богослужения украинской церкви проходят подпольно.

При этом и священники, и прихожане, посещающие службы, очень рискуют: если оккупанты приходят на такие собрания с облавами, людей арестовывают. Об этом рассказал предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний в интервью Радио Свобода.

"Мы на территории временно оккупированных сейчас районов Донецкой, Луганской, Херсонской областей ведем деятельность, но подпольно… То есть есть еще священнослужители на территории этих областей, которые подпольно совершают богослужения. Собирают общину где-то так, чтобы никто не знал об этом, потому что приходят, арестовывают", – отметил он.

Митрополит также акцентировал внимание на рисках, которые подвергают себя верующие и особенно – священнослужители: им грозит не только лишение свободы, но порой и смерть.

"Вот недавно была информация о том, что на территории Херсонской области был замучен, убит наш священник, отец Степан, это в поселке городского типа Каланчак, если я не ошибаюсь. Его допрашивали и практически казнили этого священника, совершавшего там богослужения", – рассказал предстоятель ПЦУ.

Именно поэтому священников с оккупированных территорий архиереи ПЦУ просят выезжать на подконтрольную территорию, так как "не хотят подвергать своих священнослужителей опасности".

Также ПЦУ ведет статистику по подпольной деятельности на оккупированных украинских территориях, но не разглашает ее, "чтобы не давать повода оккупантам вообще уничтожить присутствие Православной церкви Украины там".

Напомним, в апреле стало известно, что в России уничтожен единый храм ПЦУ. При этом его уничтожили в прямом смысле слова: храм не закрыли, а 11 апреля разрушили бульдозером.

Последняя церковь ПЦУ размещалась в Ногинске Московской области.