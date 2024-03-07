Валиеву выгнали из сборной России

Министерство спорта России исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России, сообщает РИА Новости. Причиной такого решение стала 4-летняя дисквалификация 17-летней уроженки Казани за нарушение антидопинговых правил. Уточняется, что исключение спортсменки проводилось по регламенту ведомства.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

В суде Россия не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Сама Валиева нелепо оправдалась за употребление допинга.

21 февраля 2024 года Камила Валиева появилась вместе с Путиным на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани, после чего ее назвали "заменой Кабаевой", в окружении кремлевского диктатора. Сама фигуристка стала посмешищем в сети после того, как прогнулась перед президентом РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!