Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Представительница РФ призналась в ненависти к западным странам и обвинила их в предвзятости в отношении спортсменки.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, комментируя информацию о якобы применении запрещенных веществ китайскими пловцами. Россиянка при этом ничего не упомянула о том, что за два года расследования дела Валиевой РФ не только не смогла построить защиту своей спортсменки, но и не доказала первоначальную версию о попадании допинга в организм фигуристки через десерт.

"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу", – сказала Тарасова.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Во время разбирательства выяснилось, что фигуристка в свои 15 лет принимала до 60 различных препаратов. Сама Валиева нелепо оправдалась за употребление допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга.

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