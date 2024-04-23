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"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,2 т.
'Русская – значит проклятая': в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова закатила новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление допинга. Представительница РФ призналась в ненависти к западным странам и обвинила их в предвзятости в отношении спортсменки.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС, комментируя информацию о якобы применении запрещенных веществ китайскими пловцами. Россиянка при этом ничего не упомянула о том, что за два года расследования дела Валиевой РФ не только не смогла построить защиту своей спортсменки, но и не доказала первоначальную версию о попадании допинга в организм фигуристки через десерт.

"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой
"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой

"Скрывать тут нечего. Тут отношение к стране, к русской девочке, практически к ребенку. Русская – значит проклятая. Вот что это теперь значит. Я их ненавижу", – сказала Тарасова.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой
"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой

Во время разбирательства выяснилось, что фигуристка в свои 15 лет принимала до 60 различных препаратов. Сама Валиева нелепо оправдалась за употребление допинга.

"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой
"Русская – значит проклятая": в РФ закатили новую истерику из-за дисквалификации фигуристки Валиевой

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга.

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