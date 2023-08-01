"Пока не уничтожат все украинское": Харлан рассказала, чем была больше всего шокирована на ЧМ

Украинская саблистка Ольга Харлан была шокирована тем, что руководители Международной федерации фехтования (FIE) не приняли ее позиции в отношении спортсменок из России. Наша соотечественница отказалась пожимать руку представительнице страны-агрессорки Анне Смирновой на чемпионате мира и была дисквалифицирована.

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В интервью "Суспильному" Харлан отметила, что российские спортсмены в буквальном смысле терроризируют всех соперников. Олимпийская чемпионка 2008 года в Пекине отметила, что представители РФ хотят уничтожить все украинское в независимости от сферы жизни.

"Я была разбита не потому, что моя карьера пошла в ад. А потому, что эти люди не могут понять – я не могу пожать ей руку. И мне все равно, почему они этого не поймут. Они должны уважать мой выбор и примириться, что так будет всегда. Представители страны-агрессорки терроризируют всех, но просто не могут гордо поднять голову и уйти. Они будут давить до того, пока не уничтожат все украинское. Они апеллируют к правилам, хотя эта Смирнова никакая не нейтральна. На это закрывают глаза", – сказала Харлан.

Напомним, решение Ольги отказаться от рукопожатия взбесило Смирнову, которая устроила настоящий цирк – она вынесла на дорожку стул и отказывалась покидать помост.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Смирнова написала на Ольгу. Украинка позже призналась, что сказала россиянке после боя.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео, которое доказывает, что решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира по фехтованию было принято под давлением России. Кроме того, наше издание рассказало историю любви фехтовальщицы и итальянского призера ОИ.

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