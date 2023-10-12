'Пока не победим этих уродов': у Валуева 'снесло крышу' из-за исключения России из МОК, который 'так и будет измываться'

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев изошел желчью из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) временно исключить Россию из своего состава. Депутат Государственной думы призвал бойкотировать предстоящие Олимпийские Игры 2024 года в Париже.

Об этом Валуев заявил в комментарии порталу Sport24. Бывший боксер, а ныне приспешник режима кремлевского диктатора Владимира Путина, размечтался о победе страны-агрессорке в преступной войне против Украины, а также обвинил МОК в издевательстве над россиянами.

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"Все ожидаемо. Давно не строим никаких иллюзий. Выступать под нейтральным флагом теперь не получится. Олимпиаду стоит игнорировать. А вообще, надо дальше жить, работать, не унывать. Пока не победим этих уродов на СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.), так и будут измываться" – сказал Валуев.

Отметим, что МОК четко мотивировал решение о приостановке членства Олимпийского комитета России (ОКР) тем, что тот незаконно включил в свой состав советы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия подала в суд на МОК с требованием о выплате почти девяти миллионов долларов по одной из маркетинговых программ.

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