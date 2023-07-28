"Почему русские провоцируют?" Свитолина отреагировала на ситуацию с Харлан на чемпионате мира
Первая ракетка Украины Элина Свитолина выразила поддержку Ольге Харлан, которая была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ жать руку сопернице из России. Теннисистка назвала провокативными действия представительницы страны-агресорки, которая устроила цирк на дорожке, а также требовала наказать нашу саблистку.
Об этом Свитолина заявила в эфире "Голоса Америки". Полуфиналистка Открытого чемпионата Великобритании по теннису Wimbledon-2023 подчеркнула, что российские спортсмены ведут себя точно так же, как и их страна, которая подло напала на Украину 24 февраля минувшего года.
"Я считаю, что полное неуважение со стороны Международной федерации фехтования (FIE). И почему русские провоцируют и не уважают нашу позицию? У нас очень сильная позиция, мы объединены одной целью – победить и вернуть наши территории, которые у нас забрали. Наши воины, которые защищают нашу страну, погибают каждый день. Это просто ужасно, что сейчас происходит в мире спорта, где нет уважения к нашему решению не пожимать руку россиянам и беларусам", – сказала Свитолина.
Напомним, Ольгу Харлан на ЧМ-2023 отказалась жать руку российской сопернице Анне Смирновой, которая открыто поддерживает ВС РФ. Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за спортсменку и готовится подать апелляцию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.
В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям с рекомендацией более ответственно относится к поединкам украинцев и россиян, выразив солидарность с нашими соотечественниками.
Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.
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