Возможно, Ольга Харлан уже давно является украинской звездой, но для себя я открыл ее только сегодня.

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Здебільшого люди ще в дитинстві обирають для себе вид спорту до якого є хист і бажання. Моє покоління хлопчаків і юнаків перепробували багато видів спортивних занять. З найдоступніших у ті часи були: легка атлетика, волейбол, футбол, хокей, гандбол, настільний теніс, шахи... А от плавання, гімнастика, вільна боротьтьба, фехтування... це вже треба було шукати секції та споритивні школи і клуби. А їх у ті часи в обласній провінції було небагато. Фехтування підкуповувало... Воно яскраво асоціювалось з лихими битвами мушкетерів на шпагах, боями на шаблях козаків з ... чужинцями. Але коли побачив як змагаються між собою справжні спортсмени фехтувальники - цей вид спорту для мене видався нудним і статичним. Не таким як мушкетери у кіно.

Тому, на привеликий жаль, не знав і не знаю імен майстрів рапір і шпаг окрім героїв роману Александра Дюма "Чотири мушкетери".

І мабуть таких профанів, як і я, що нібельмеса не петрають у фехтуванні і не знають зірок цього виду спорту – переважна більшість українців. А можливо я й помиляюсь. Не заперечую.

І от маєш тобі... Українська фехтувальниця Ольга Харлан сьогодні (27 липня – Ред.) під час чемпіонату світу з фехтування y Мілані перемогла свою російську суперницю Анну Смірнову. Але після поєдинку на всі камери світу вона демонстративно відмовилась, як це заведено, за традицією, потиснути долоню російській суперниці. Пронизала суперницю очима, розвернулась і гордо покрокувала з подіуму.

Цей вчинок української спортсменки викликав справжнє "цунамі" в ЗМІ. Про це говорять в новинах десятки радіо, телеканали світу. Про це пише не лише українська, але й світова преса. Не говорю вже про соціальні медіа.

За цей зухвалий вчинок Міжнародна федерація фехтувальників дискваліфікувала Ольгу Харлан. Але натомість, сьогодні Ользі Харлан аплодує стоячи уся Україна тa українці усього світу.