Организаторы Олимпиады-2022 устроили "провокацию", "столкнув" Украину и Россию. Фотофакт

Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Анастасия Шаботова будет представлять Украину

В сети появилось фото с ледового стадиона в Пекине, где состоится командный турнир фигуристов на Олимпийских играх-2022. На снимке видно, что сборная Украины будет сидеть в боксе рядом с командой России.

Учитывая, что ранее Минспорта рекомендовала украинским олимпийцам минимизировать на Играх любые контакты с россиянами, в сети назвали такое размещение провокацией.

Украина рядом с Россией на стадионе

Боксами называются специальные трибуны для фигуристов, откуда они будут наблюдать за прокатами. С другой стороны Украины соседями будет сборная США.

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Всего в соревнованиях примут участие 10 стран: Канада, Китай, Чехия, Грузия, Германия, Италия, Япония, Россия, Украина, США. Первые выступления в этом виде программы запланированы на 4 февраля.

Анастасия Шаботова

В состав национальной команды Украины вошли:

Иван Шмуратко, Анастасия Шаботова, Александра Назарова и Максим Никитин, а также София Голиченко и Артем Даренский.

Ледовый дворец в Пекине

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступит на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера. Фамилии Светланы Пановой, которая значится наставником украинки нет в составе олимпийской сборной Украины.

Напомним, что Анастасия в сентябре прошлого года на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

Анастасия Шаботова заняла пятое место

​Шаботова, родившаяся в Москве, в свое время сделала заявление о допинге на международных соревнованиях.

Анастасия Шаботова на отдыхе

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", – заявила несколько лет назад юная спортсменка.

Анастасия Шаботова

Позже Шаботову в слезах заставили объясниться за эти слова. Однако это не помогло и на родине россиянки началась ее настоящая травля.

Анастасия Шаботова после тренировки

Шаботова не выдержала давления, уехала из РФ, приняла гражданство Украины, а затем выиграла чемпионат нашей страны в женском одиночном катании.

Анастасия Шаботова

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио вместо тренера украинской гимнастки поехала Ириша Блохина.

Ранее украинская легкоатлетка Марина Килипко пожаловалась на то, что осталась без тренера на Олимпиаде-2020. Наша прыгунья с шестом расплакалась в прямом эфире, комментируя пятое место в соревнованиях.

Заклик до вакцинації.
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