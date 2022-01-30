Тренеру 16-летней фигуристки не нашлось места в сборной Украины на Олимпиаде-2022

16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова выступит на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера. Фамилия Светланы Пановой, которая значится наставником украинки нет в составе олимпийской сборной Украины.

Как сообщает Tribuna, Шаботова на постоянной основе тренируется в московской спортивной школе "Снежные Барсы" у Пановой.

Анастасия в сентябре прошлого года на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

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​Шаботова, родившаяся в Москве, в свое время сделала заявление о допинге на международных соревнованиях.

"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", – заявила несколько лет назад юная спортсменка.

Позже Шаботову в слезах заставили объясниться за эти слова. Однако это не помогло и на родине россиянки началась ее настоящая травля.

Шаботова не выдержала давления, уехала из РФ, приняла гражданство Украины, а затем выиграла чемпионат нашей страны в женском одиночном катании.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 в Токио вместо тренера украинской гимнастки поехала Ириша Блохина.

Ранее украинская легкоатлетка Марина Килипко пожаловалась на то, что осталась без тренера на Олимпиаде-2020. Наша прыгунья с шестом расплакалась в прямом эфире, комментируя пятое место в соревнованиях.