Украинский призер ОИ-2020 жестко ответил тем, кто раскритиковал Магучих за фото с россиянкой

Бронзовый призер Олимпиады в Токио каратист Станислав Горуна не сумел сдержать эмоции, комментируя скандал вокруг фотографии с Игр, на которой украинская легкоатлетка Ярослава Магучих позирует вместе с россиянкой Марией Ласицкене. Наш соотечественник заявил, что спорт вне политики.

На своей странице в Facebook он написал, что эта ситуация – лишь проявление взаимоуважения в особенный момент. По его словам, снимок двух легкоатлеток не является изменой.

"Спорт, **ть вашу, вне политики! Спорт – это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов из-за вашей ****ной политики. Спортсмен занимается своим ремеслом. Фотография на пьедестале с соперником или другом – это его часть. Пьедестал это – уникальное и исключительное место уважения, которое сводит вместе лишь на момент нескольких успешных атлетов благодаря их работе над собой и результативным выступлениям. Ни больше, ни меньше. Нету "измены" в фото Магучих с Ласицкене. Их свел спорт, жизнь. Люди подружились из-за конкуренции и одинаково тяжелую работу над собой, из-за уважения к труду друг друга", – поделился своим мнением Горуна.

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Станислав обратился к критикам и призвал их не искать политику там, где ее нет.

"Какое это имеет отношение к международной политике? Грузите спортсмена за его политические проявления, но от**итесь от личных отношений спортсменов, которые сформировались на основании далеких от политики вещей. Олимпиада – это квинтэссенция спорта! Олимпиада – это о дружбе, объединении и уважении независимо ни от чего. В вашей критике гораздо больше измены. Вместо того, чтобы оставить фотографию только фотографией, именно вы даете выдуманной "измене" реальную жизнь, комментируя. Если спорт – это политика, то и образование – политика, инженерия – политика, медицина – политика, искусство – политика. Вся наша жизнь, с таким подходом, это политика. Идиотская подмена понятий. Оставьте политику государственным деятелям, и не вплетайте ее во все подряд", – подытожил каратист.

Напомним, что на Олимпиаде-2020 Магучих завоевала бронзовую медаль, а затем сфотографировалась с Ласицкене, которая взяла "золото", после церемонии награждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ярослава является младшим лейтенантом Вооруженных сил Украины, поэтому на снимок отреагировали и там. Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что обсудит этот момент во время личной встречи со спортсменкой.