Беленюк о скандале с Магучих из-за фото с россиянкой на ОИ-2020: она патриот и реально герой Украины

Борец греко-римского стиля Жан Беленюк осудил травлю легкоатлетки Ярославы Магучих за фото с россиянкой Марией Ласицкене на Олимпиаде-2020. Чемпион Токио-2020 подчеркнул, что 19-летняя спортсменка в момент снимка находилась в состоянии эйфории из-за завоеванной "бронзы".

Об этом сам Беленюк заявил в интервью телеканалу "Наш". Кроме того, он назвал Магучих настоящим патриотом и героем Украины.

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"Она реально герой, потому что боролась за такую ​​медаль. По поводу травли ребенка, которому 19 лет, я против этого. Считаю, что представители нашей делегации заранее должны были вести определенные разъяснительные мероприятия по поводу того, как те или иные действия могут повлиять в информационном пространстве на наших спортсменов. Я уверен на 100%, что Ярослава это сделала в момент, когда ты становишься олимпийским призером и ты находишься в состоянии эйфории, она искренне обняла свою конкурентку с которой они соревновались", – сказал Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Украины пообещали провести разъяснительную беседу с Ярославой Магучих из-за скандального фото. В свою очередь каратист Станислав Горуна заступился за соотечественницу и попал под жесткую критику.

Напомним, на Олимпийских играх 2020 в Токио Магучих завоевала бронзовую медаль в секторе для прыжков в высоту. 19-летняя днепрянка показала результат в два метра.