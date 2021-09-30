Московская фигуристка, которую выжили из России, принесла Украине олимпийскую лицензию

15-летняя фигуристка Анастасия Шаботова на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

Шаботова, родившаяся в Москве, получила скандальную славу, сделав заявление о допинге на международных соревнованиях.

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"Как выступать стабильно? Выпить много допинга – и выступаешь стабильно. Вот и все. Только надо правильный допинг пить", – заявила два года назад юная спортсменка.

Позже Шаботову в слезах заставили объясниться за слова про допинг в России. Однако это не помогло и на родине россиянки началась ее настоящая травля.

Шаботова не выдержала давления, уехала из РФ, приняла гражданство Украины, а затем выиграла чемпионат нашей страны в женском одиночном катании.