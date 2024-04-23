'Огромные усилия Путина': легенда мирового спорта раскритиковал МОК за допуск россиян к ОИ-2024

Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек раскритиковал Международный олимпийский комитет за допуск российских спортсменов к Играм-2024. Двукратный обладатель Кубка Стэнли подчеркнул, что это решение стало худшим из всех возможных и играет на руку кремлевской пропаганде.

Об этом Гашек рассказал в интервью телеканалу "Суспільне Культура". Олимпийский чемпион Нагано-98 отметил, что даже выступление спортсменов из страны-агрессора в Париже в нейтральном статусе является успехом для режима Владимира Путина, сравнимым с военной поддержкой РФ.

"Это худшее решение, которое только могло быть. Это огромные усилия российского правительства, Путина и всех других, чтоб вернуть россиян. Вы не представляете, сколько это, если конвертировать это в деньги. Десятки, а может, и сотни миллиардов долларов. Это просто невероятный толчок для их пропаганды. Позволить российским спортсменам выступить на Олимпиаде – это все равно, как если бы мы им послали тысячу самолетов, танков или даже больше", – сказал Гашек.

Ранее от Гашека вернуть России деньги, которые тот получил во время выступлений в РФ, требовал приспешник диктаторского режима Владимира Путина Вячеслав Фетисов.

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо".

Кроме того, Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминик Гашек заявил, что ему наплевать на критику со стороны россиян и он будет продолжать поддерживать Украину.

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