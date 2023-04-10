''Нужно стрелять'': чемпион ОИ из РФ оскорбительно высказался о норвежцах и мечтает, чтоб россиян боялись

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов вновь пренебрежительно высказался в адрес европейцев. В частности, бывший биатлонист откровенно унизительно отозвался о норвежцах после того, как местные лыжники пригласили в гости российского коллеги Александра Большунова.

Видео дня

В интервью порталу metaratings.ru Тихонов заявил, что "норвежцы потеряли всякое уважение как нация". Он посоветовал своему соотечественнику ни в коем случае не соглашаться на предложение, назвав одной из главных проблем то, что Большунова не будут угощать. Он также предложил россиянам сначала стрелять в гостей.

"Если Большунов туда поедет, с голода умрет, если у него не будет своих денег. Потому что норвежцы никогда никого не угостят. Норвежцы потеряли всякое уважение как нация. Я много раз там был в гостях. За свой счет будешь пить и кушать – это сто процентов. Я норвежцам не доверяю. Нужно дождаться, чтобы нас не просто уважали, но и боялись. Жить нужно по принципу: когда стучатся в дверь, нужно сначала стрелять, потом открывать. От них можно ожидать все, что угодно. Мой совет: не езди. Расценят, будто ты пошел на поклон, а ты – русский мужик, Большунов!" – сказал Тихонов.

Ранее олимпийская чемпионка Пекина-2023 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, решила посмеяться на шведскими коллегами.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Тихонов заявил, что Россию вернут на чемпионат мира по хоккею после "победы в СВО", чем вызвал насмешки в сети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!