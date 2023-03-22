Олимпийский чемпион заявил, что Россию вернут на ЧМ после ''победы в СВО''. Ему посоветовали вызвать санитаров

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов устроил истерику после решения Международной федерации хоккея на льду продлить отстранение сборных России и Беларуси в международных турнирах на следующий сезон. 76-летний уроженец Челябинска уверен, что все кардинально изменится, когда успешно завершится "специальная военная операция"

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"Те, кто принял такое решение, это болваны. Я больше их никак не называю. Так и напишите: "Тихонов сказал, что вы болваны". Как только победой закончится спецоперация, тогда нас вернут и допустят до всего", – сказал Тихонов в интервью РБ.

Такое высказывание титулованного российского биатлониста стало объектом насмешек со стороны соотечественников.

"Неплохо так накатил он в среду, не стал ждать выходных", – шутят россияне.

Юзеры напоминают экс-биатлонисту, что в войне нет победителей.

"Старый никак понять не может, что победителей в такого рода конфликтах не бывает. Проиграли уже все. Осталось понять тяжесть последствий", - отмечают в комментариях.

Также русские любители спорта не понимают, как должна выглядеть "победа" в такой "спецоперации".

"У нас победой назовут любой результат, и все поверят, как поверили в нациков в Украине", - стебутся подписчики.

Тихонову посоветовали вызвать врача и санитаров, намекая, что у чемпиона начался бред.

Фанаты с трудом сдержали эмоций.

"Идиот. Терять ему нечего, он у кормушки, но разве не стыдно в зеркало смотреть? Был великим спортсменом, а помрет сраным маразматиком", - пишут россияне.

Многие считают, что "победа", о которой говорит Тихонов, будет украинской.

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