Чемпионка ОИ из РФ, проболтавшаяся о краденых стиралках в Украине, нелепо высмеяла ''бедность'' шведов

Олимпийская чемпионка Пекина-2023 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, решила посмеяться на шведскими коллегами. Внимание спортсменки привлекли размеры призовых, которые получают скандинавские атлеты на этапах национального кубка.

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Об этом Степанова написала в своем Telegram-канале. Она назвала Россию мировым центром лыжных гонок и бизнеса, при этом забыв о том, что спортсмены из ее страны получают средства, которые зависят исключительно от цен на нефть и газ на планете.

"Знакомый корреспондент газеты Expressen пишет, что призовые победителю гонки в финале Кубка Швеции составили 1000 крон. Это, ребята, 7500 рублей (3800 грн). Бежали все шведские звезды, за 3-е место эквивалент 1800 рублей. В виде ваучера от местного магазина стройматериалов, других спонсоров не нашлось. У нас в Апатитах на следующей неделе тоже будет финал Кубка страны. Можете ознакомиться с тем, какого ранга спонсоры у нас – ну, и с таблицей призовых тоже. И поразмышлять о том, где все-таки мировой центр лыжных гонок", – отметила Z-патриотка.

Отметим, что фанатка диктатора Владимира Путина забыла упомянуть о том, что лыжники, которые входят в основную сборную Швеции, получают по контракту 200 тыс. шведских крон (около 1,2 млн рублей или 710 тысяч грн) за сезон. Также им выплачивают призовые на результаты в национальных турнирах и на международной арене. А многие спортсмены имеют личные спонсорские контракты.

Ранее Степанова выразила уверенность в том, что подавляющее большинство стран и жителей планеты поддерживают РФ в войне с Украиной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова бросила дерзкий вызов европейским соперницам, которые "много болтают о русских".

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