Олимпийская чемпионка из РФ случайно проговорилась, зачем Россия ворует стиралки в Украине

Российская олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова возмутилась нехваткой стиральных машин в отелях, где останавливаются спортсмены. По словам 22-летней лыжницы, она не хочет в 2023 году неприятно пахнуть.

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Такой пассаж поклонницы Путина сразу высмеяли местные болельщики, напомнив, что именно "стиралки" в большей своей массе воруют их военные в Украине.

"У нас в стране есть одно замечательное место для тренировок – вот почти все там хорошо, а еда просто великолепна. Но на 100 спортсменов – две стиральные машины. Даже полторы – вторая ломалась несколько раз, не выдерживала нашего тренировочного плана. В 2023-м никто не хочет пахнуть потом – стираем мы часто, а стиральные машины не так уж дороги, чтобы их не ставить "погуще", – написала Степанова в колонке на сайте "Матч ТВ".

Под новостью россияне оставили едкие комментарии, напоминая о войне с Украиной.

"Стиралки не дают покоя " патриотам", "Теперь понятно почему тащат стиралки с соседней страны", – пишут юзеры.

Некоторые предлагают Степановой "потерпеть".

"2022-м многие вещи казались дикими для людей 21 века. Пришлось мириться. Терпи. Тем более, говорят, налажен их, так сказать, импорт из страны-соседа", – с сарказмом пишут болельщики.

Россияне иронично перекручивают главный нарратив своей пропаганды про "загнивающий Запад" и "замерзающую Европу".

"Не надо тут наговаривать, всё в России хорошо, стиралок везде много, отечественного производства конечно же. В Европе вон вообще не стирают. Электроэнергию экономят", – шутят любители спорта.

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