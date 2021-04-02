Новости спорта 1 апреля: боец ММА нокаутировал соперника за 13 секунд

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:11, 2.04.2021

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) Антон Туркаль завоевал победу за 13 секунд в промоушене Brave CF, а Роман Яремчук рассказал о своих словах партнерам после игры с казахами.

Кроме того, Тайсон Фьюри поразил своим видом перед супербоем с Энтони Джошуа.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 1 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Яремчук признался, что сказал партнерам по сборной Украины после ничьей с Казахстаном

Фьюри поразил своим внешним видом перед боем с Джошуа

Модель, выбежавшая раздетой в финале ЛЧ, получила разряд шокером в обнаженные ягодицы. Видео

Боец MMA нокаутировал соперника за 13 секунд, установив исторический рекорд. Видео

Усик рассказал, что надо сделать с водителями, не включающими поворотники, упомянув сортир

Пижонство сыграло с нами злую шутку, – игрок сборной Украины о ничьей с Казахстаном

УЕФА изменил правила футбола на Евро-2020

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Под Винницей 20-летний пьяный именинник убил маленьких братьев: детали трагического ДТП

"Слугам" указали, что говорить о достижениях Зеленского и "олигархе" Медведчуке – СМИ

Арахамия извинился за нардепа Колесник: никто сваливать из Украины не будет. Видео

Министр обороны США позвонил Тарану и пообещал помощь в случае эскалации агрессии РФ

"Погибшие" побратимы пришли к подозреваемому в погромах под ОП Сорду: он сделал признание на видео