Боец MMA нокаутировал соперника за 13 секунд, установив исторический рекорд. Видео

Шведский боец смешанных единоборств (MMA) Антон Туркаль завоевал победу самым быстрым нокаутом в истории промоушена Brave CF.

24-летний Туркаль установил это достижение в бою с Константином Солдатовым на турнире Brave Combat Federation в Бахрейне, досрочно завершив схватку на 13-й секунде.

Сразу после начала поединка швед ударом кулака с разворота сбил с ног представителя Казахстана, после чего бросился его добивать. Рефери сразу же остановил бой.

The record-breaking moment! The fastest KO in BRAVE CF history!



