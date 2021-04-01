Фьюри поразил своим внешним видом перед боем с Джошуа

Британский боксер Тайсон Фьюри произвел впечатление на фанатов и местную прессу своей трансформацией перед поединком с соотечественником Энтони Джошуа за абсолютный титул в супертяжелом весе.

32-летний чемпион WBC выглядел неузнаваемым после того, как сбросил килограммы в рамках подготовки к решающему в его карьере поединку.

Видео Тайсона Фьюри от 22 февраля:

Фьюри поделился фотографией подтянутого телосложения в Instagram, где рекламирует свою линию одежды Gypsy King.

На снимке Тайсон выглядел очень далеким от человека, который утверждал, что выпивал 12 бутылок пива в день.

В одном из своих интервью Фьюри заявил, что "прекратил тренировки":

"На данный момент, я в отпуске. Я пью от 8 до 12 поллитровых бокалов светлого пива в день. Но я не ем, поэтому получаю калории за счет алкоголя. Я тренировался, тренировался и тренировался без особого прогресса, поэтому теперь я человек со свободным временем"

Поклонники спортсмена не могли поверить своим глазам, когда последняя фотография Фьюри начала появляться в социальных сетях.

"Он выглядит классно, человек занимается собой", "Черт, я никогда не видел его в такой отличной форме", "Ух ты, Тайсон хорошо выглядит. Его кулак похож на кувалду", "Да, мы знаем, что он лгал о том, что не тренировался", – цитирует юзеров The Sun.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Фьюри купил три гигантских телевизора в свой дом в Ланкашире после подписания контракта на 200 миллионов фунтов стерлингов на два боя с Энтони Джошуа.