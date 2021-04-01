Яремчук признался, что сказал партнерам по сборной Украины после ничьей с Казахстаном

Лидер нападения сборной Украины Роман Яремчук не стал раскрывать слова главного тренера Андрея Шевченко после ничьей с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022.

В интервью на YouTube-канале "Футбол 1/2/3" наш соотечественник признался, что в раздевалке после окончания поединка попросил, чтобы каждый из его партнеров по национальной команде проанализировал свои ошибки и вернулся к реальности.

"Я думаю, что слова, сказанные Шевченко в раздевалке, должны там и остаться. Мне кажется, что каждый футболист с ними согласен. Как я сказал от себя, каждый игрок должен все проанализировать, опуститься на землю. Думаю, что борьба еще не окончена, и в следующих матчах мы должны исправить эту ситуацию", – заявил Яремчук.

Роман рассказал, что наставник сборной Украины еще перед матчем с Казахстаном говорил со своими подопечными о реализации моментов.

"Мы знали, что Казахстан будет играть от обороны, поэтому нам нужно было больше атаковать через фланги. Конечно, Шевченко еще перед матчем акцентировал наше внимание на реализации. Сегодня она нас подвела", – подытожил футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник сборной Украины Сергей Кривцов заявил, что пижонство сыграло с командой злую шутку в матче с Казахстаном.