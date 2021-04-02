Новини спорту 1 квітня: боєць ММА нокаутував суперника за 13 секунд

Олександр Чеканов Інші види спорту 09:11, 2.04.2021

Шведський боєць змішаних єдиноборств (MMA) Антон Туркаль завоював перемогу за 13 секунд в промоушені Brave CF, а Роман Яремчук розповів про свої слова партнерам після гри з казахами.

Крім того, Тайсон Ф'юрі вразив своїм виглядом перед супербоя з Ентоні Джошуа.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 1 квітня. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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