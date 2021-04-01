Пижонство сыграло с нами злую шутку, – игрок сборной Украины о ничьей с Казахстаном

Защитник нашей сборной Сергей Кривцов считает, что Украина упустила победу над Казахстаном в матче отбора на ЧМ-2022 из-за расслабленности.

В эфире YouTube-канала "Футбол 1/2/3" он высказал мнение, что наша национальная команда без достаточной ответственности подошла к реализации тех моментов для гола, которые у нее возникали. По словам Сергея, подопечным Андрея Шевченко помешала излишняя самоуверенность.

"Я думаю, что рано мы поверили в свои силы. В принципе, игра в первом тайме нам давалась, мы забили гол. А потом отнеслись с недостаточной ответственностью к моментам, которые мы создавали. У нас было много перспективных контратак и 100% шансов, но где-то пижонство, где-то самоуверенность сыграли с нами злую шутку. Пропущенный гол? То же самое, в принципе, – расслабленность. Там техническая ошибка была, обрезка, здорово сыграла сборная Казахстана", – поделился своим мнением Кривцов.

Напомним, что Украина сыграла вничью с Казахстаном со счетом 1:1. После трех туров отбора на ЧМ-2022 в активе нашей команды 3 очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко прокомментировал этот результат.