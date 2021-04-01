УЕФА изменил правила футбола на Евро-2020

Исполнительный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) из-за пандемии COVID-19 решил продлить изменения в действующих правилах футбола, оставив в силе пятую замену в матче.

Поправка будет работать в финальных стадиях чемпионата Европы-2020 и Лиги наций УЕФА.

"Поскольку коронавирус по-прежнему влияет на национальные и международный футбольные календари и причины для использования правила пяти замен остаются актуальными, а также поскольку правило уже действует в отборочных матчах чемпионата мира, которые проходят с марта 2021 по март 2022 года, принято решение продлить действие данной поправки", – говорится в сообщении Союза.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в июне-июле 2021 года, а финальная стадии Лиги наций УЕФА состоится в октябре 2021 года. Это правило, призванное снизить нагрузку на футболистов в условиях уплотнения календаря сборных в сезоне 2020/21 из-за пандемии COVID-19, также относится и к стыковым матчам Лиги наций УЕФА за право остаться в Лиге С в марте 2022 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА рассматривает варианты изменения формата Лиги чемпионов. Европейский Союз может упразднить классический групповой турнир, заменив его системой, которая используется в шахматах и называется "швейцарской системой",