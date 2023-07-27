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"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Максим Иншаков
Другие виды спорта
4 минуты
5,9 т.
'Не жмем рук убийцам'. В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Известные персоны, политики, футбольные клубы - все украинцы не остались равнодушными к инциденту, который случился на на чемпионате мира-2023 по фехтованию в Милане. Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой

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"Великий поступок Великой украинки. Гордимся Ольгой Харлан и благодарим. Русне не место на цивилизованных соревнованиях", – написал в Telegram канале пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) вернуть Ольгу на ЧМ-2023 и сравнил поведение российской саблистки Смирновой с армией РФ.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный конкурс и показала себя с достоинством. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.", – отметил Кулеба в Twitter .

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовав фото Смирновой с ее братом – военнослужащим армии РФ.

"На снимке Анна Смирнова, российская фехтовальщица, с которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честной схватке. Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинского представителя за то, что он не пожал руку россиянину", – заявил Подоляк.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала FIE уважать позицию Украины.

"Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение", - сказала теннисистка.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Лидер партии "Голос" Кира Рудык озвучила позицию всех украинцев.

"Я абсолютно возмущена решением дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира за отказ пожать руку российской спортсменке. Мы не пожимаем окровавленных рук убийцам", – уверена Рудык.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

И знаменитости, и простые украинцы поддерживают Ольгу и возмущаются действиями FIE.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию
"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

"Не жмем рук убийцам". В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

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