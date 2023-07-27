'Не жмем рук убийцам'. В сети отреагировали на произошедшее с Харлан и россиянкой на ЧМ по фехтованию

Известные персоны, политики, футбольные клубы - все украинцы не остались равнодушными к инциденту, который случился на на чемпионате мира-2023 по фехтованию в Милане. Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой

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"Великий поступок Великой украинки. Гордимся Ольгой Харлан и благодарим. Русне не место на цивилизованных соревнованиях", – написал в Telegram канале пятый президент Украины Петр Порошенко.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международную федерацию фехтования (FIE) вернуть Ольгу на ЧМ-2023 и сравнил поведение российской саблистки Смирновой с армией РФ.

"Анна Смирнова проиграла честную конкуренцию и решила сыграть грязно с рукопожатием. Именно так действует российская армия на поле боя. Ольга Харлан выиграла честный конкурс и показала себя с достоинством. Я призываю FIE восстановить права Харлан и позволить ей участвовать в соревнованиях.", – отметил Кулеба в Twitter .

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовав фото Смирновой с ее братом – военнослужащим армии РФ.

"На снимке Анна Смирнова, российская фехтовальщица, с которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после победы в честной схватке. Как видите, она откровенно восхищается российской армией, которая убивает украинцев и разрушает наши города. Международная федерация фехтования дисквалифицировала украинского представителя за то, что он не пожал руку россиянину", – заявил Подоляк.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призвала FIE уважать позицию Украины.

"Мы не жмем руки российским и белорусским спортсменам. Это наша позиция. Призываю международные спортивные организации и федерации уважать наше решение", - сказала теннисистка.

Лидер партии "Голос" Кира Рудык озвучила позицию всех украинцев.

"Я абсолютно возмущена решением дисквалифицировать украинскую саблистку Ольгу Харлан с чемпионата мира за отказ пожать руку российской спортсменке. Мы не пожимаем окровавленных рук убийцам", – уверена Рудык.

И знаменитости, и простые украинцы поддерживают Ольгу и возмущаются действиями FIE.

Как сообщал OBOZREVATEL, прославленная украинская фехтовальщица Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу, а министр спорта России Олег Матыцин назвал правильным решение FIE наказать олимпийскую чемпионку из Николаева.

Сама Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

Федерация фехтования Украины (ФФУ) готовит протест. При этом рассмотрение апелляции не состоится мгновенно, а это значит, что обладательница "золота" Пекина-2008 не сможет продолжить выступления на турнире в индивидуальных соревнованиях.

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