'Они аплодируют, когда убивают': у Зеленского жестко отреагировали на дисквалификацию Харлан за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Международная федерация фехтования (FIE) полностью наплевала на украинцев и закрыла глаза на российскую агрессию, приняв решение о дисквалификации Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане за отказ жать руку сопернице из РФ. Таким образом организация еще раз наглядно продемонстрировала, что далеко не все в мире осуждают преступления террористического государства и понимают ценность жизни.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram заявил Михаил Подоляк. Советник Владимира Зеленского поддержал поступок Харлан, а также особо подчеркнул, что война в Украине будет продолжаться ровно до тех пор, пока весь мир не осознает всю сущность страны-агрессора.

"Сегодня у нас есть ЧМ по фехтованию в Милане. Выигрывает в 1/32 финала Ольга Харлан у россиянки. У представительницы страны, которая сегодня ведет агрессивную войну, убивает наше гражданское население, разрушает, насилует, все что хочет делает... И Ольга не хочет жать руку представительнице страны, которая является агрессором. И что делает международная федерация? Правильно, дисквалифицирует именно Харлан, представительницу страны, которая хочет, чтобы мир жил по определенным ценностным правилам. Поэтому, когда вы спрашиваете, сколько будет идти эта война, имейте в виду, что она будет идти столько, сколько миру понадобится, чтобы осознать, что нельзя толерантно относиться к убийцам, нельзя им позволять принимать участие в соревнованиях", – сказал Подоляк.

Он добавил, что попытки международных федераций сделать вид, что атлеты из России не виноваты в нападении своей страны на Украину, не выдерживают критики. "Смотрите, к чему это приводит... Вы же заступились за спортсменов, мол, они ни в чем не виноваты. Нет, они не виноваты, они просто аплодируют, когда убивают украинских детей. И в этом есть проблема современного мира. Черное и белое. Нужно все же признать Россию агрессором, запретить ей принимать где угодно участие, чтобы рекламировать войну", – резюмировал советник Зеленского.

Напомним, что Ольга Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 ЧМ-2023 в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку. Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен.

Как сообщал OBOZREVATEL, пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу Харлан на ЧМ-2023. Федерация фехтования Украины уже отреагировала на дисквалификацию чемпионки ОИ-2008.

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