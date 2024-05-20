Вертолет врезался в гору: президент Ирана Раиси погиб в авиакатастрофе

Президент Ирана Ибрагим Раиси погиб в результате аварии вертолета, который 19 мая разбился в горах на границе с Азербайджаном. Также жертвой катастрофы стал министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, сопровождавший лидера в поездке.

Информацию утром 20 мая сообщило MEHR News Agency. Ранее иранские СМИ публиковали фото и видео с места крушения, где работали десятки спасательных групп.

Отмечается, что кроме президента и главы МИД Ирана, на борту находились губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, представитель лидера Исламской революции в этой же провинции аятолла Мохаммад Али Але-Хашем и несколько других неназванных лиц. Все они погибли.

Это подтвердил вице-президент Ирана Мохсен Мансури, заявив, что жертвами катастрофы стали президент и еще не менее восьми человек..

По данным иранских новостных агентств, в колонне, сопровождавшей 19 мая президентский борт Bell 212, было три вертолеты, два из которых тоже перевозили министров и чиновников и они успешно прибыли к месту назначения. А вот вертолет с Раиси разбился в Восточном Азербайджане.

Утром 20 мая в сети опубликован ряд фото и видео с места катастрофы. Предварительно сообщили, что вертолет потерял управление из-за сбоя электроники и густого тумана, врезался в гору, развалился и сгорел в 30 километрах от поселка Тавил. На месте происшествия работало более 70 спасательных групп. Поиски усугубляли горная местность и густой туман.

Как сообщал OBOZ.UA, примечательно, что авиакатастрофа с иранским лидером всколыхнула пропагандистов в стране-агрессоре России, которая дружит с Ираном. Они традиционно "приплели" к этому событию Украину, Великобританию и США.

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