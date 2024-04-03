'Сведение счетов': Аксенов приказал крымским спортсменам отказаться от Олимпиады-2024

Так называемый глава временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил о том, что спортсмены с полуострова на поедут на Игры-2024 в Париже. Назначенный Москвой гауляйтер обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в "сведении счетов с неугодными Западу странами".

Об этом Аксенов заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству Крыминформ. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина также подтвердил, что решение об отказе крымчан от поездки в столицу Франции принято назло МОК, а карьеры спортсменов никого не интересуют.

"МОК предал олимпийские принципы, превратился в инструмент политической мести и сведения счетов с неугодными Западу странами. Они этого и не скрывают. Зачем доставлять олимпийскому комитету такое удовольствие? Ведь олимпийский спорт – это, прежде всего, про престиж государства, про гордость за свое отечество. Поэтому мое личное мнение: ехать на Олимпиаду не надо", – сказал Аксенов.

До этого официальная представительница МИД России Мария Захарова обвинила МОК в сговоре с Украиной ради "выдавливания" России из международного спорта. Накануне бывшая биатлонистка Светлана Ишмуратова со словами "просить украинцев – это вообще низко" выдала абсурд о страхе МОК перед Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Олимпийского комитета России (МОК) Станислав Поздняков потребовал от МОК перенести Игры-2024 из Парижа после того, как мэр города Анн Идальго заявила о нежелании видеть на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки