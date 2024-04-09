'Не допущена. Мне все равно': российская соперница Харлан не выступит на Олимпиаде-2024

Российская фехтовальщица Ольга Никитина, которая является одной из соперниц украинки Ольги Харлан, не выступит на Олимпийских играх 2024 года в Париже. 25-летняя саблистка не смогла пройти проверку на соответствие критериям "нейтрального спортсмена", так как относится к преступной армии РФ.

Об этом Никитина рассказала в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Победительница Игр в Токио-2020 в командном турнире с пафосом добавила, что в любом случае не выступила бы в столице Франции, так как считает несправедливыми условия допуска для представителей страны-агрессорки.

"Я как военная не допущена. Если бы была допущена, я бы не поехала в нынешней ситуации. Я бы не стала участвовать в статусе нейтрального спортсмена. Поэтому мне сейчас все равно. У меня сейчас цель – дойти до того уровня фехтования, которое, как я считаю и как мой тренер считает, я могу показать. Сейчас у меня эта цель, и я стараюсь, тренируюсь и именно к ней иду", – сказала Никитина.

Накануне у дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова потребовали отказаться от золотых медалей Токио-2020.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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