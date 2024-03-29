'Наши гибнут, а кто попало пользуется': в сборной России по гимнастике устроили травлю спортсменов из-за ОИ

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко присоединилась к травле так называемых нейтральных спортсменов, которые согласятся выступить на Олимпиаде-2024. Приспешница режима Владимира Путина, которая ранее объявила о бойкоте сборной РФ Игр-2024, назвала таких атлетов предателями, пригрозив им последствиями за свои решения.

Об этом Родионенко в патриотичном угаре заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Бывшая спортсменка пожаловалась на то, что спортсмены хотят воспользоваться ситуацией и поехать в Париж без флага и гимна в то время, когда Россия ведет преступную войну против Украины.

"Олимпийские игры – для топовых спортсменов, а не для лишь бы кого попало, кто пользуясь этой ситуацией, хочет туда ехать. Это очень неправильно. О чем мы говорим? Есть же какие-то моральные принципы. Мне бы снова не хотелось говорить о том, что вот там наши лучшие молодые ребята погибают за наши флаг и гимн, Родину. А есть спортсмен, который хочет просто поучаствовать в Олимпиаде без флага и без гимна – это что, нормально? Мы вообще уже забыли, что такое Родина. Те, кто туда поедут, будут жалеть об этом впоследствии", – сказала Родионенко.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". А чемпион Сеула-88 Михаил Мамиашвили обозвал Международный олимпийский комитет (МОК) "кучкой сектантов, негодяев, жуликов".

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков со словами "исчадие ада" прокомментировал участие спортсменов из РФ на ОИ-2024.

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