Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков выступил за участие российских спортсменов на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Спикер диктатора Владимира Путина при этом добавил, что от атлетов из РФ якобы перестали требовать осуждения войны в Украине.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому изданию "Аргументы и Факты". Соучастник военных преступления России против Украины и ее народа отметил, что атлеты, которые осудили бы агрессию РФ ради участия в главном старте четырехлетия, "стали бы исчадием ада".

"Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО (так в РФ позорно называют преступную войну против Украины – ред.), чтобы вот за эти сребреники продать свою родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать. Это уже вопрос личного решения спортсменов, федераций", – сказал Песков.

Ранее глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей". В свою очередь олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко втором сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне еще одна российская сборная объявила об отказе участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

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