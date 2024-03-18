'Наша судьба уже решена': российские гимнасты подтвердили отказ от Олимпиады-2024

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко подтвердила, что команда не примет участия в Олимпийских играх-2024. Она обвинила международные федерации в попытках поставить спортсменов из РФ на колени, а также восхитилась гибелью своих соотечественников на преступной войне против Украины.

Об этом Родионенко заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также выразила уверенность в том, что беларуским спортсменам, которые отправятся в Париж "!икто не даст ничего выиграть".

"Наша судьба уже решена. В спортивной гимнастике все ясно – мы не едем на Олимпийские игры. МОК сделал все возможное, чтобы не допустить нас. МОК ищет таких людей, чтобы внести раскол в наше общество. Они унизили российский спорт, хотят поставить на колени. Скажите, что важнее, гибнущие за родину мужчины или потенциальная медаль на Олимпиаде? Слава богу, наши спортсмены это понимают, ни у кого в спортивной гимнастике нет в мыслях поехать на соревнования. Даже если белорусы попадут на Игры, им никто не даст ничего выиграть", – сказала Родионенко.

Ранее наставница российских гимнастов со словами "меня удивляет" заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта. А победитель Игр в Токио Никита Нагорный обвинил МОК в нарушении прав россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков потребовал от МОК игнорировать военную агрессию России в отношении Украины и вообще не интересоваться этой темой.. В свою очередь министр спорта РФ Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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