'Мы возродили Спартакиаду!' Чемпион ОИ из РФ в патриотичном угаре обвинил МОК в нарушении прав россиян

Российский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в якобы несправедливом отстранении от соревнований. Победитель Игр в Токио-2020 назвал это "большой ошибкой", но не смог объяснить в чем она заключается, а лишь повторил традиционные пропагандистские нарративы о политизации спорта.

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Об этом Нагорный заявил в интервью изданию "Российская газета". Трехкратный чемпион мира, который находится под санкциями за поддержку войны в Украине, также с нескрываемой гордостью рассказал, что РФ возродила советские соревнования, нелепо сравнив их по уровню с чемпионатами мира и Европы.

"Мы через многое уже прошли. Сейчас МОК столько времени не мог принять решение, придумывая разные критерии допуска – несправедливые, нарушающие права спортсменов. Но у нас спорт не стоял на месте. Мы возродили и провели Спартакиаду. В этом году, как это было в 1984-м, пройдут Игры Дружбы. Я общался с людьми, которые там выступали. С точки зрения спортивной составляющей ничего не меняется. В МОК совершили большую ошибку, приравнивая спорт к политике. Хорошо, что они не могут сказать за всех", – сказал Нагорный.

Ранее гимнаст Артур Далалоян со словами "не несем угрозы остальным" обвинил МОК в том, что организация превратила россиян в попрошаек.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Давид Белявский, который жаловался на "насилие против российских солдат", отказался от участия на Играх 2024 года в Париже.

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