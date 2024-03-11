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В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, "потому что есть угроза"

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
3,6 т.
В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, 'потому что есть угроза'

Международный олимпийский комитет (МОК) обязан не обращать внимание на вторжение России в Украину и вообще не интересоваться этой темой. Организация также должна снять любые ограничения в отношении представителей РФ и допустить их к соревнованиям с национальной символикой.

С такими циничным и нелепым требованием выступил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина обвинил МОК в политизации спорта, угрозе его развала и якобы "двойных стандартов".

В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, "потому что есть угроза"
В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, "потому что есть угроза"

"В спорте ничего хорошего не происходит. Наверное, нависла угроза развала над олимпийским движением. Безусловно, руководству МОК нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием "двойные стандарты". На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть", – сказал Песков.

В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, "потому что есть угроза"
В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, "потому что есть угроза"

Ранее главу пресс-сдужбы Кремля высмеяли в сети после слов о том, что мировой спорт "беднеет, теряет свой уровень" из-за отстранения российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах красиво поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил функционера в предательстве спорта, напомнив ему о нападении России на Украину.

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