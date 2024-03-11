В Кремле потребовали от МОК забыть об Украине, 'потому что есть угроза'

Международный олимпийский комитет (МОК) обязан не обращать внимание на вторжение России в Украину и вообще не интересоваться этой темой. Организация также должна снять любые ограничения в отношении представителей РФ и допустить их к соревнованиям с национальной символикой.

С такими циничным и нелепым требованием выступил Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Пресс-секретарь кремлевского диктатора Владимира Путина обвинил МОК в политизации спорта, угрозе его развала и якобы "двойных стандартов".

"В спорте ничего хорошего не происходит. Наверное, нависла угроза развала над олимпийским движением. Безусловно, руководству МОК нужно очень хорошо задуматься над теми решениями, которые они принимают в отношении нашей страны. И задуматься над понятием "двойные стандарты". На ситуации в других частях мира они закрывают глаза. То, что происходит вокруг Украины, вдруг становится предметом их интереса. Хотя спорт должен быть чистым от политики. Им следует задуматься, потому что угроза есть", – сказал Песков.

Ранее главу пресс-сдужбы Кремля высмеяли в сети после слов о том, что мировой спорт "беднеет, теряет свой уровень" из-за отстранения российских спортсменов.

Как сообщал OBOZ.UA, президент МОК Томас Бах красиво поставил на место главу МИД РФ Сергея Лаврова, который обвинил функционера в предательстве спорта, напомнив ему о нападении России на Украину.

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