'Меня удивляет': тренерка сборной РФ заявила, что не понимает, почему Украина стремится 'убрать Россию' из мирового спорта

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала украинские федерации и организации за то, что они выступают против допуска атлетов из РФ к международным соревнованиям. Она искренне удивилась тому, что наша страна всячески старается изолироваться от агрессоров.

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Об этом Родионенко заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости", реагируя на слова министра спорта Украины Вадима Гутцайта о невозможности участия России на Олимпиаде-2024. Представительница РФ с типичным для ее соотечественников пафосом добавила нарратив о величии ее спортсменов.

"Меня удивляет, что руководители спорта в Прибалтике, Польше, Украине бьются за то, чтобы убрать Россию, пишут против нас различные подметные письма. Какую цель они преследуют? Они пытаются убрать соперника, убить конкуренцию. Но мы знаем, как в прошлом году прошел чемпионат мира. Без наших гимнастов он был значительно слабее. В Европе мы всегда доминировали, без нас там нечего было смотреть. Конечно, жалко наших ребят, конечно, мы хотели бы еще раз подтвердить наши олимпийские претензии. Но мы не опустили руки, мы ничего не ослабили, мы продолжаем работать", – сказала Родионенко.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, Международный олимпийский комитет (МОК) не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вадим Гутцайт назвал условие, при котором Украина готова бойкотировать Олимпиаду-2024. Кроме того, стало известно о создании в МОК антироссийской коалиции из 35 стран.

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