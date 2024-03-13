"Не должны бойкотировать": Россия внезапно захотела на Олимпиаду-2024 и призвала к "сохранению диалога"

Министр спорта России Олег Матыцин неожиданно выступил против бойкота спортсменами из РФ Олимпийских игр 2024 года в Париже. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина призвал к "сохранению диалога" с международными федерации, которые вырабатывают условия допуска атлетов к соревнованиям.

Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Чиновник, который обвинял Международный олимпийский комитет в лишении россиян права на поддержку Путина и войны в Украине, добавил, что некоторые представители РФ имеют лицензии для участия на ОИ.

"Сейчас у всех на слуху вопрос выступления на Олимпийских играх, моя позиция такова: мы не должны отворачиваться, закрываться, бойкотировать это движение. Надо максимально сохранить возможность диалога и выступать на соревнованиях. Те спортсмены, которые завоевали это право, прошли квалификационный отбор. Для спортсменов и нашего общества очень важно сохранять диалог и дать возможность ребятам в честной борьбе доказать, что мы великая спортивная страна", – сказал Матыцин.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны якобы не признают результаты Олимпиады-2024 из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ, и стал посмешищем в сети. Кроме того, в ОКР объявили, что "российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже", а также пригрозил уголовными делами "нейтральным" атлетам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

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