'Мы стали колонией': известный боец ММА из РФ заявил, что россиян придумал Ельцин

Популярный боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко выразил мнение о том, что не существует национальности "россиянин". 39-летний уроженец Омска добавил, что не любит, когда его и его соотечественников так называют, а выступает за идентификацию представителей РФ как "русский".

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Об этом Шлеменко заявил в интервью YouTube-каналу "Ушатайка". Боец ММА, который поддерживает войну в Украине и называет ее "возможностью освободиться от оккупации Западом", отметил, что бывший президент РФ Борис Ельцин превратил в страну в колонию.

"Что такое слово "россиянин"? Кто его придумал? Это придумал Борис Ельцин. А что связано с Борисом Ельциным? Что за эпоха была у нас в жизни была? Мы стали колонией, и все, что с нами связано. Поэтому мне вот, например, не нравится самообозначение "россиянин", мне больше нравится "русский". У нас многонациональный русский народ. Вот и все. Я говорю как есть. Я считаю, что так правильно называть. Если кому-то угодно называть себя россиянином, ну пускай он себя и называет россиянином. Но я вот, например, россиянином никогда себя называть не буду. Для меня это неприемлемо", – сказал Шлеменко.

Ранее он признался, что в школьные годы отказывался учить английский язык, так как считал его вражеским и испытывал ненависть к Америке.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев возмутился тем, что правительство Великобритании стало часто отказывать в получении виз россиянам. А бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов назвал бедность в России одной из причин высокой поддержки диктатора Владимира Путина.

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