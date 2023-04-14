'Почему я должен учить язык врагов?' Российский боец ММА сделал признание об отношении к США

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко признался, что в школьные годы отказывался учить английский язык из-за резкого отношения к США. Спортсмен отметил, что считал американцев и европейцев врагами России, так как ему это постоянно навязывали.

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Об этом Шлеменко рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Боец считал принципиальной свою позицию, однако с годами понял, что каждому человеку нужно изучать иностранные языки для расширения своего кругозора, возможностей для общения и мировоззрения.

"Нужно учить английский, потому что он является мировым языком сейчас. Вот я всю жизнь почему-то рос на подсознании... Я Америку воспринимал как врага, и английский в школе специально не учил из-за этого. То есть принципиально я не учил и не хотел. Потому что считал, что это не родной язык, и почему я должен учить язык врагов? И потом я пожалел об этом, когда вырос. Понимаешь, чем больше ты знаешь языков, тем больше это возможностей дает тебе раздвинуть свой кругозор, возможностей для общения", – заявил Шлеменко.

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