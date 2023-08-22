Все из-за бедности: Хабиб ответил на вопрос, почему россияне поклоняются Путину

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов назвал бедность в России одной из причин высокой поддержки диктатора Владимира Путина. Экс-боец легкого веса отметил, что жители страны-агрессора "радуются простым вещам", "гордятся традициями", не зарабатывая больших денег.

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Об этом Хабиб заявил в интервью YouTube-каналу PBD Podcast. Нурмагомедов при этом подчеркнул, что американцы сильно отличаются от россиян – гражданам США наплевать на политику. Он добавил, что только в США чувствует себя максимально комфортно.

"Жители России радуются простым вещам. Люди не зарабатывают по $5-10 тысяч в месяц. Я из Дагестана – нам много не надо. Мы гордимся традициями, разговор с матерями для нас – это главное. Я живу в США с 2012 года – 11 лет. Знаком с менталитетом американцев, россияне – совсем другие. Но я люблю жителей США, это прекрасные люди. Им плевать на политику и на все остальное. Это единственная страна, в которой меня никто не трогает, не беспокоит. У меня был шанс попасть в политику, но меня это не интересует. Я хочу быть обычным человеком", – сказал Хабиб.

Ранее глава UFC Дана Уайт назвал поединок Илона Маска и Марка Цукерберга величайшим в истории единоборств, упомянув диктатора Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер проговорилась о том, что в России используют спорт в пропагандистских целях режима Владимира Путина.

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